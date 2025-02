PSV mist geblesseerde Mauro Júnior tegen Go Ahead Eagles

PSV mist Mauro Júnior woensdag in de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles. De Braziliaanse linkervleugelverdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, heeft een botkneuzing.

Richard Ledezma is tegen Go Ahead de andere vleugelverdediger. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli staan in het centrum. Joël Drommel keept, zoals dit seizoen gebruikelijk is bij bekerwedstrijden van PSV.

Het basiselftal van PSV is op Mauro na op nog twee plekken aangepast. Op het middenveld krijgt Guus Til de voorkeur boven Ismael Saibari en buitenspeler Johan Bakayoko speelt in plaats van Noa Lang. Spits Lucas Pérez, die zondag door PSV werd vastgelegd vanwege de blessure van Ricardo Pepi, zit tegen Go Ahead direct in de wedstrijdselectie. De Spanjaard begint op de reservebank.

Go Ahead moet het onder anderen doen zonder Jakob Breum, die zondag tegen Ajax een blessure opliep. Søren Tengstedt, Finn Stokkers en Luca Everink ontbreken eveneens.

De winnaar neemt het op maandag 21 april in de finale in De Kuip op tegen Heracles Almelo of AZ. Die twee ploegen spelen donderdag tegen elkaar.