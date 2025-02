PSV uitgeschakeld door Go Ahead Eagles in halve finale KNVB-beker

PSV is er niet in geslaagd de bekerfinale te bereiken. In eigen huis gingen de Eindhovenaren op pijnlijke wijze onderuit tegen Go Ahead Eagles (1-2). Een onthutsend zwakke eerste helft deed de ploeg van Peter Bosz de das om. Een week nadat op sensationele wijze de volgende ronde van de Champions League werd bereikt, is de rouwstemming terug in het Philips Stadion.

Exact een week na de geweldige wedstrijd tegen Juventus liet PSV maar weer eens een compleet ander gezicht zien. Niet alleen op het veld stonden enkele andere spelers, ook het vertoonde spel was een schim van wat de Eindhovenaren een week eerder in de Champions League liet zien. Ook in de halve finale van de beker leek er een gebrek aan motivatie bij PSV. Een gebrek aan urgentie leidde tot een 2-0 achterstand bij rust. Een verdiende achterstand, want Go Ahead Eagles was via Gerrit Nauber en Victor Edvardsen terecht op voorsprong gekomen.