Nog geen extra miljoenen voor theater, eerst duidelijkheid over financiën

De gemeenteraad van Den Bosch heeft woensdagavond unaniem besloten dat er extra inzicht moet komen in de financiën van het Theater aan de Parade. Tijdens een extra debat bleek dat alle 34 raadsleden dit essentieel vinden, voordat er in mei een besluit kan worden genomen over de vraag of en hoeveel extra geld het theater krijgt. Het theater vroeg begin deze maand miljoenen euro's aan extra subsidie om te kunnen overleven.

Begin deze maand vroeg het theater om een jaarlijkse subsidie van 530.000 euro, een eenmalige investering van 1 miljoen euro en het uitstellen van de terugbetaling van schulden van 2,25 miljoen euro. Raadslid Joep Gersjes van VOOR Den Bosch: “Ik word op straat vaak aangesproken door inwoners die vinden dat we zoveel miljoenen over de balk gooien. Probeer dat maar eens uit te leggen. Ze snappen het niet, en terecht. Het probleem is dat er al te veel geld is uitgegeven en dat er nu weer extra geld nodig is. Dáár zit de pijn.”

Daarom wil de gemeenteraad eerst meer inzicht in de financiële situatie van het theater, voordat ze een besluit neemt over extra miljoenen. Raadslid Paul Kagie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch vroeg zich af: “Want hoe kunnen we instemmen met extra subsidie als we niet precies weten hoe deze financiële problemen zijn ontstaan?” Daarnaast wil de gemeenteraad inzicht in documenten om duidelijk te krijgen welke rol het college precies heeft gespeeld in het toezicht op de financiën van het theater. Want de gemeente is eigenaar van het theatergebouw.