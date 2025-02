PSV is een raadsel voor Peter Bosz: 'Het verschil is zo groot'

Als ontgoocheling een gezicht had, dan toonde Guus Til dat gezicht na de bekeruitschakeling van PSV. Een week nadat het groot feest was omdat Juventus in de Champions League werd uitgeschakeld, zochten de middenvelder en zijn trainer Peter Bosz naar een verklaring voor de slechte wedstrijd in de halve finale van de beker. Het antwoord was een liedje dat we eerder gehoord hebben.

"Het is het verhaal van dit seizoen", vond ook Guus Til. PSV speelt in de topwedstrijden vaak geweldig voetbal, maar weet in de reguliere wedstrijd vaak minder energie in een wedstrijd te leggen. "Het leek vanavond ook alsof zij het liever wilden dan wij", zocht de middenvelder van PSV naar een verklaring. "Het is gissen hoor. Dit mag alleen echt niet."

"De motivatie moet uit jezelf komen."

Daar was zijn trainer het mee eens. "Dit kan niet", zei de trainer niet voor het eerst in 2025. "Natuurlijk ben ik eindverantwoordelijke. Alleen de motivatie moet uit jezelf komen. Je hoort als topsporter niet tegen je verlies te kunnen. Maar als het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot is...." Een week geleden was het Noa Lang die eerlijk toegaf dat het voor bepaalde spelers binnen de selectie moeilijker is motivatie te zoeken voor wedstrijden in de competitie dan in de Champions League. Dat in de halve finale van de beker ook gesproken moest worden over de motivatie van spelers is een zorgelijke zaak, vond ook Bosz.

"Dit is voor mij ook een groot raadsel."

"Zeker als je ziet dat we in de tweede helft wel het juiste weten op te brengen. Alleen is het zorgelijk dat het pas lukt als je op een 2-0 achterstand staat." Guus Til bleef op zijn beurt ontgoochelt achter. "Ik weet echt niet wat dit is. Wist ik het maar dan konden we een oplossing vinden." Ook voor de trainer is zijn ploeg een groot raadsel. "We zijn niet stabiel genoeg. Dit is voor mij ook een groot raadsel. Het verschil is zo groot. Dat kan niet", herhaalde hij nog maar eens de woorden die hij zo vaak al heeft gezegd. De crisissfeer is weer helemaal terug bij PSV.