'Brutale inbraak' bij juwelier in de Bijenkorf, vitrines aan diggelen

Er is woensdagnacht 'brutaal' ingebroken bij juwelier Diamond Point in de Bijenkorf aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Dat meldt de politie. Meerdere glazen vitrines op de begane grond zijn kapotgeslagen. Er zijn voornamelijk sieraden meegenomen.

De Bijenkorf is vanaf twaalf uur weer geopend. Wel blijft Diamond Point volgens een woordvoerder waarschijnlijk nog weken gesloten.

Brutaal

"Iemand heeft redelijk brutaal ingebroken door een ruit te vernielen aan de voorzijde van het pand", zegt de woordvoerder van de politie. De dader is de Bijenkorf 'ingerend' en heeft 'als een dolle vitrines kapotgeslagen', zegt hij.

De politie was snel ter plaatse en zette agenten met honden in. "Maar de persoon was even snel weg als ze het pand binnenkwam." De politie deed de hele ochtend sporenonderzoek in de Bijenkorf. Ook vroeg de politie camerabeelden op uit het winkelgebied rond het warenhuis.

Onderzoek

Er is nog niemand aangehouden. Aanvankelijk was de omgeving rond de Bijenkorf door de politie afgezet met linten, maar rond half elf zijn de linten weer verwijderd. Ook had de politie veel aandacht voor een fiets die naast de winkel stond. Deze is meegenomen naar het politiebureau.