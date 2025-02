Drie auto's botsen op elkaar op de A58 bij Ulvenhout

Drie auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A58 bij Ulvenhout vanuit Breda richting Tilburg. Twee auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden getakeld door een bergingsbedrijf. Het ongeval zorgde voor veel vertraging op de snelweg.

Een inzittende van een van de auto's is nagekeken in de ambulance. Het is onduidelijk of diegene ook gewond is geraakt.

Verkeer over vluchtstrook

De botsing zorgde voor flink wat vertraging van Breda in de richting Tilburg. De drie rijstroken op de snelweg waren dicht richting Tilburg. Het verkeer werd daarom over de vluchtstrook geleid.