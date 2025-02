Oeteldonk en kruikenstad: Dit is waarom plaatsen anders heten met carnaval

Van het Krabbegat tot aan het Nölersriek en van Oeteldonk tot en met het Bokkenriek. Tijdens carnaval worden vrijwel alle dorpen en steden in Brabant voorzien van een andere, leutige naam. Die traditie verspreidt zich inmiddels zelfs tot boven de rivieren, maar: "Wij zijn ermee begonnen, het hoort echt bij ons carnaval."

"Het is echt iets dat vooral voorkomt in Brabant, maar inmiddels ook is overgewaaid naar het noorden van het land", weet Ineke Strouken. Zij is voormalig directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en orakel van alles wat tradities en feesten aangaat. Maar om de oorsprong van het Krabbegat, Oeteldonk of het Strijkersgat te vinden, moeten we volgens Strouken eerst de geschiedenisboeken induiken.



"Carnaval was vroeger een feest van chaos", zegt de traditiedeskundige. "Maar het was ook een feest waarbij maatschappelijk gevoelige zaken werden uitvergroot. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval." De kerk en de notabelen van Brabant vonden die chaos maar niks en wilden vanaf de 19e eeuw het feest de kop indrukken.



Duitse trend

"Er was veel weerstand en je zag dat het feest op veel plekken kleiner werd gevierd." Om wat meer orde te krijgen tijdens het feest, kreeg Brabant te maken met een nieuw soort carnaval. Die kwam vanuit Duitsland, via Limburg, overwaaien naar onze provincie. Voor het eerst kregen dorpen en steden een prins en een raad van elf die symbolisch de macht kregen tijdens het feest. "Ze kregen hun eigen 'rijk' om over te regeren en daar hoort natuurlijk ook een eigen naam bij."



"Het hoort echt bij ons carnaval," zegt Strouken stellig. "In Limburg begon die vorm van carnaval met hoogheden en de raad van elf als eerste, maar vanwege hun dialect bleven de namen hetzelfde."