Carnavalsclubs Uilennest vinden toch nieuwe plek: 'Anders dan gehoopt'

De vier carnavalsverenigingen die carnaval zouden vieren bij café 't Uilennest aan de Koestraat in Tilburg hebben op de valreep een nieuwe locatie gevonden. Na de plotselinge, gedwongen sluiting woensdag hielden de verenigingen hun hart vast, maar het is toch gelukt. CV De Kerkuilen, DB de Bloaskapel, VC De Bitterballen en VC Die Twee draaien hun carnavalsprogramma dit jaar bij café Bet Kolen op de Broekhovenseweg.

Het viel ze rauw op hun dak, de gedwongen sluiting op last van de burgemeester. Toen Mischa Donders, adjudant van CV De Kerkuilen, het nieuws twee dagen voor de carnaval te horen kreeg, zonk de moed hem in de schoenen. Café 't Uilennest is sinds jaar en dag het thuis van zijn carnavalsvereniging. De vereniging werd op die plek 53 jaar geleden opgericht en is sindsdien haar thuisbasis tijdens carnaval. Maar dit jaar komt daar verandering in: het café wordt gezien als clubhuis van de verboden motorclub Satudarah en is daarom de komende zes maanden gedwongen gesloten.

Gelukkig is de zin 'inmiddels wel terug aan het komen' bij Mischa. Er is namelijk een alternatief gevonden. Zijn carnavalsvereniging is, samen met de drie andere verenigingen, welkom in café Bet Kolen. CV De Plekkers heeft aangeboden om de ruimte te delen, waardoor de verenigingen alsnog hun carnavalsprogramma kunnen draaien.

"We kregen veel mails van andere verenigingen."