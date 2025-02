Oberliga-titel is het doel, dat betekent geen carnaval voor Trappers

Carnaval barst deze dagen ook in Tilburg los, maar de spelers van Tilburg Trappers zullen de biertjes moeten laten staan. Voor de ijshockeyers starten namelijk zondag, in het eigen ijssportcentrum, de play-offs om het overkoepelende kampioenschap in de Oberliga. Trappers-speler Reno de Hondt (29) uit Tilburg vindt het niet erg om carnaval over te slaan. “Met z’n allen doen we er alles aan om kampioen te worden", zegt hij vastberaden.

De laatste drie wedstrijden in de Oberliga Nord verloren de Trappers, maar die titel was al eerder binnen. Reno: “We lieten niet ons beste spel zien, onbewust waren we al met de play-offs bezig. Ook kregen wat jongens met last van pijntjes rust. Nu zijn we klaar voor de komende belangrijke wedstrijden.”

Tilburg Trappers gaat dus strijden om de algehele titel van de Oberliga. Zondagmiddag om half vijf starten de Tilburgers thuis, carnavalsdinsdag is dan de tweede wedstrijd in Duitsland tegen SC Riessersee. In uiteindelijk best of five maken beide ploegen uit wie er een ronde verdergaat.

De Tilburgers zijn in de play-offs één van de favorieten. “We hadden in de reguliere competitie een langzame start. Op een gegeven moment verloren we thuis ruim en wisten we dat we veel méér konden dan we lieten zien. De daaropvolgende wedstrijd wonnen we, vervolgens namen we de koppositie over en die hebben we niet meer uit handen gegeven", vertelt Reno. "We kunnen dan een titelkandidaat zijn, maar het is zeker niet zo dat we zomaar even door deze rondes heen fietsen.”

Drie keer eerder won Tilburg Trappers de Oberliga, in 2018 voor het laatst. Reno was er alle drie die keren bij. “De titel pakken is zo’n opluchting, je werkt er een jaar hard voor. Er zijn meer jongens in de groep die een kampioenschap hebben meegemaakt, maar voor de jongere gasten is het nieuw. Maar denk maar niet dat die honger er alleen bij hen is. Ik ben extra gedreven om wéér voor de titel te gaan. Ik weet namelijk wat ik heb gemist.”