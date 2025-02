Jumbo benoemt nieuwe topman: 'Mijn hart gaat sneller kloppen'

De Veghelse supermarktketen Jumbo heeft Tom Heidman aangesteld als interim-topman. Heidman is daarmee de opvolger van Ton van Veen, zo maakte Jumbo donderdag bekend. De nieuwe topman heeft al verschillende directiefuncties gehad, onder andere bij Albert Heijn, Gall& Gall en Retail Network.

Tom Heidman laat in het verslag weten blij te zijn. “Van een interim CEO-rol bij Jumbo gaat mijn retailhart sneller kloppen. Ik heb al meerdere keren kennisgemaakt met dit mooie bedrijf en ik kijk ernaar uit om samen met de familie Van Eerd, het directieteam en alle andere collega’s en ondernemers voort te bouwen aan de hernieuwde groeifase vanuit de stevige basis die is gelegd.”

Opvolger van Van Veen

De 55-jarige Ton van Veen was jarenlang financieel directeur van de supermarktketen uit Veghel. In 2022 deed hij een stap terug door die bestuursfunctie te verruilen voor een rol als commissaris, om meer tijd voor familie en zaken buiten Jumbo te hebben.

Later werd hij echter gevraagd terug te keren in het dagelijkse bestuur, omdat toenmalig Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte was geworden in een witwaszaak.