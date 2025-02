Busremise in deze stad wordt vier ton duurder dan verwacht

De aanleg van de nieuwe busremise in Roosendaal wordt een stuk duurder dan verwacht. De kosten voor de grondwerkzaamheden, de aanleg van ondergrondse kabels en de afwatering van de wasstraat vallen hoger uit. Met vierhonderdduizend euro om precies te zijn. Volgens de provincie hebben de extra kosten geen gevolgen voor de nieuwe dienstregeling die komende zomer van start gaat vanaf de nieuwe remise.

In februari 2024 kocht de provincie het perceel van 6600 vierkante meter van de gemeente Roosendaal. Dat kostte de provincie toen ruim anderhalf miljoen euro. De huidige remise is eigendom van vervoerder Arriva.

De provincie wil busremises voortaan in eigen beheer hebben, omdat dat het makkelijker maakt om ze over te dragen aan een andere vervoerder. Arriva huurt straks de remise van de provincie.

De weg naar de nieuwe dienstregeling in Roosendaal blijkt een hobbelige. In december vorig jaar werd duidelijk dat bij de start van de nieuwe dienstregeling de bussen nog niet meteen elektrisch kunnen rijden. Dat was wel de bedoeling, maar door het overvolle stroomnet wordt in de komende jaren nog met dieselbussen gereden. Vanaf 2030 moeten alle bussen in West-Brabant op elektriciteit rijden.