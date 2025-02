Auto op zijn kant na botsing op de A58

Op de A58 vanuit Tilburg richting Breda zijn donderdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst bij knooppunt Sint-Annabosch. De weg was daarom dicht, maar rond kwart over twee is de weg weer vrijgegeven.

Na de botsing was een auto op zijn kant beland. Er waren meerdere hulpdiensten aanwezig. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Omleiding

Verkeer richting Breda had bijna een uur vertraging en werd vanaf knooppunt De Baars omgeleid.

