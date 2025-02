PSV supporters in mineur: 'Het lijkt wel alsof ze het niet willen'

Na de pijnlijke nederlaag van PSV woensdagavond in de halve finale van het bekertoernooi, het werd 1-2 tegen Go Ahead Eagles, reageren PSV-supporters een dag later met grote verslagenheid. "Het lijkt wel alsof ze het niet belangrijk genoeg vinden."

"Ze spelen de ene wedstrijd echt heel goed voetbal, tegen Juventus bijvoorbeeld. En dan wisselen ze het af met zo'n waardeloze pot als gisteren tegen Go Ahead", zegt een supporter in het centrum van Eindhoven. "Het lijkt wel alsof ze het niet willen", voegt hij eraan toe. "In het buitenland doen ze het heel goed, maar in Nederland lijkt het alsof ze het niet belangrijk genoeg vinden", zegt een andere supporter.

Ook spelers van de club zelf denken dat te merken. Zo ook Guus Til. "Het leek ook alsof zij het liever wilden dan wij. Het is het verhaal van dit seizoen." PSV speelt in de topwedstrijden vaak geweldig voetbal, maar weet in reguliere wedstrijden vaak minder energie op de mat te leggen. "Het is gissen hoor. Dit mag alleen echt niet", vertelde de middenvelder kort na de verloren wedstrijd.

Motivatie

Ook Noa Lang gaf vorige week hetzelfde aan. Namelijk dat het voor bepaalde spelers binnen de selectie moeilijker is de motivatie te vinden voor wedstrijden in de competitie dan voor die in de Champions League.

Dat in de halve finale van de beker gesproken moest worden over de motivatie van spelers is een zorgelijke zaak, vond ook coach Peter Bosz. "Natuurlijk ben ik eindverantwoordelijke. Alleen de motivatie moet echt uit jezelf komen. Je hoort als topsporter niet tegen je verlies te kunnen. Maar als het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot is...."

Zaterdag krijgen de PSV'ers weer een kans om zich te bewijzen. Ze voetballen dan opnieuw tegen Go Ahead Eagles, dit keer in Deventer. En carnavalsdinsdag spelen de Eindhovenaren de achtste finale van de Champions League in het Philips stadion tegen Arsenal. De aftrap is om 21.00 uur.