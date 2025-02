Deze regio ontsnapt maar net aan vervoersverbod door vogelgriep

Het had niet veel gescheeld of de uitbraak van vogelgriep bij een kinderboerderij in Hapert had gezorgd voor een vervoersverbod op pluimvee in de regio. Dat zou betekenen dat er geen eieren, voer en stro vervoerd mogen worden in een straal van tien kilometer rondom de kinderboerderij. Boerenbelangenvereniging ZLTO is opgelucht, maar waarschuwt voor meer alertheid, ook bij bewoners.

Het is de nachtmerrie voor vrijwel elke pluimveehouder, een vervoersverbod in de regio. Maar het scheelde donderdag weinig of het verbod was er echt gekomen. "Het was kantje boord. Als er drie kuikens meer waren geweest, dan zou de regio op slot hebben gemoeten", weet Eva Litjes die gaat over dierenbelangen bij de ZLTO.

Volgens Litjes heeft zo'n verbod grote impact op pluimveehouders. "Bij zo'n vervoersverbod moeten de bedrijven van pluimveehouders helemaal op slot. Dan mogen er geen eieren, stro of mest worden vervoerd in de regio."

Donderdag zijn alle vogels op kinderboerderij ût Dierenwaaike in Hapert gedood, omdat er vogelgriep werd vastgesteld. Vrijwilligers bij het park troffen twee weken eerder twee doden kippen aan. "We dachten dat het wel zou meevallen, maar vogelgriep zit dan wel in je achterhoofd", zegt de voorzitter van de kinderboerderij Jan van Herk. Uiteindelijk werden er 47 vogels geruimd bij de kinderboerderij. Bij 50 vogels gaat het ministerie normaliter over op een vervoersverbod in de regio.