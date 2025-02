De vijf ongeschreven regels voor een fantastisch carnaval

Carnaval is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, het feest der feesten. De kostuums worden van zolder gehaald, stembanden opgewarmd en de bierkraan flink opengezet. Alle ingrediënten om eens goed los te kunnen gaan dus, maar onthoud ook zeker deze vijf ongeschreven regels voor een fantastisch carnaval.

Denk aan je taalgebruik Tijdens carnaval vliegen de bijzondere leuzen je om de oren. Hoewel ze vooral in Limburg 'Alaaf!' roepen, is deze groet ook in Brabant op veel plekken te horen. Probeer dit alleen niet uit in Den Bosch (Oeteldonk). Ook in Eindhoven (Lampegat) is alaaf ongebruikelijk en begroeten feestvierders elkaar met 'Salaai!' En in Bergen op Zoom (Krabbegat) hoor je vaak 'Agge mar leut et!' Het kan best verwarrend zijn wat je wel en niet kan roepen, maar met 'Fijnfisjenie!' zit je in heel Brabant meestal wel goed.

Bier Wie carnaval zegt, zegt natuurlijk bier. Tijdens carnaval drink je geen fancy mixdrankjes, cocktails of speciaal bier. En dat bier kan je beter ook maar niet van boven de rivieren halen. Geen zin in bier? Een lekkere schrobbelèr of een shotje gaat er tijdens carnaval ook wel in!

Muziek

Wat natuurlijk niet mag ontbreken aan een geslaagd carnaval is de muziek. De meeste carnavalsvierders horen het liefst overal carnavalsmuziek: in de kroeg, tijdens de optocht en op straat. Maar andere feestmuziek, zoals Hollandse Hits en après-ski zijn ook op veel plekken in Brabant in trek. Techno en (hard)rock zijn daarentegen niet bepaald geschikt tijdens carnaval, blijkt uit het carnavalsonderzoek van Omroep Brabant. Toch zijn er wel de nodige festivals waar urenlang door soms wel duizenden mensen wordt gestampt.

Carnavalsmuziek heeft in Brabant meerdere gezichten. In Bergen op Zoom en Den Bosch houden ze de muziek tijdens carnaval het liefst dicht bij zichzelf, met eigen muziek. Springen en meehossen met de polonaise is in Bergen op Zoom ook niet aan de orde, maar wel dweilen en door de knieën gaan.

Hou het gezellig

De grenzen van wat wel en niet mag, kunnen door de grote stroom aan bier soms nog wel eens vervagen. Maar vergis je niet! Ook tijdens carnaval moeten feestvierders zich gewoon gedragen. Of je nou Brabander of bovensloter bent, pas aan waar je carnaval (of vastenavend) viert en gedraag je een beetje! In iemands billen knijpen kan echt niet (meer).

Kleding

Een boerenkiel of pandjesjas aantrekken of toch als cowboy of banaan verkleed gaan. Per stad verschillen de gebruiken van (ver)kleden. Zo kan je een echte Oeteldonker (Den Bosch) herkennen aan zijn/ haar boerenkiel of jasje, vol gehangen met emblemen en de kleuren rood-wit-geel. Je toch als koe verkleden en naar Oeteldonk (Den Bosch) gaan, brengt wel het risico mee dat je niet iedere kroeg binnenkomt. Ook op andere plekken wordt traditionele carnavalskleding gedragen. Zo wordt de boerenkiel ook in Krabbegat (Bergen op Zoom) omarmd, in combinatie met een gordijn, petje, masker en rode zakdoek.