'Zanger Armand heeft een eigen straatnaam verdiend', vinden fans

Als het aan fans ligt, krijgt muzikant Armand een eigen straatnaam in zijn geboorteplaats Eindhoven. In november is het tien jaar geleden dat de eigenzinnige en langharige protestzanger overleed. Dat is volgens fan Jan Schlimbach een mooi moment om Armand en zijn bijzondere repertoire te eren. Hij schreef samen met voormalig roadmanager Antwan van de Kerkhof een brief aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

"Armand was geen alledaagse verschijning. Integendeel, hij was kleurrijk, opvallend en intelligent. Hij was eigenzinnig, maar tegelijk uiterst beminnelijk", is te lezen in de brief van Schlimbach en Van de Kerkhof aan burgemeester Dijsselbloem. Schlimbach komt uit Groningen en is sinds 1975 fan van de muzikant die in de hippietijd een grote hit scoorde met 'Ben ik te min'. Van de Kerkhof was als roadmanager lange tijd verantwoordelijk voor het organiseren van concerten, het boeken van optredens, het verkopen van lp's en andere werkzaamheden.

"Scherp oog voor het goede in de mens."

"Armand was een markant persoon die door heel Nederland geliefd was. Hij speelde voor verschillende soorten mensen zoals boeren, vissers, hippies en kroeggangers", vertelt de voormalig manager. Samen met Schlimbach hoopt hij dat de straatnaam er nog voor november komt als hommage aan de zanger en groot cannabisliefhebber. Dan is het namelijk tien jaar geleden dat de muzikant, wiens echte naam Herman George van Loenhout was, overleed.

Toen Armand op 19 november 2015 overleed, werd direct duidelijk welke impact de protestzanger had. In een volle zaal in de Effenaar in Eindhoven namen vrienden, fans en collega's afscheid van Armand, die bekend stond om zijn eigenzinnigheid.

"Hij heeft nooit zijn uiterlijk aangepast, ondanks dat de jaren zestig al lang voorbij waren", zegt Van de Kerkhof. "Herman is altijd zichzelf gebleven." Na het overlijden van Armand heeft de manager al eens een balletje opgegooid bij de gemeente voor een straatnaam, maar daar is nooit iets mee gedaan. "Er wordt zoveel gebouwd in Eindhoven en daar zijn straatnamen voor nodig", zegt hij. Toch heeft Van de Kerkhof ook ideeën voor al bestaande straten. "Ergens bij de concertzaal of bij Stratumseind, want hij bezocht daar graag de coffeeshops."

"Zijn boodschap is nog steeds relevant."

Het zou volgens de voormalig manager een mooie gelegenheid zijn om de jonge generatie kennis te laten maken met het repertoire. "Zijn boodschap is nog steeds relevant. Zeker in een wereld die steeds meer aan het verharden is", vertelt hij, terwijl hij verwijst naar een tekst van Armand. "De Nederlander is een meelzak je kunt er op blijven slaan hij gaat toch nooit staan", zingt Armand in het nummer. "Een prachtig liedje en nog steeds relevant", vindt Van de Kerkhof. Het is afwachten of de gemeente het voorstel van Schlimbach en Van de Kerkhof ziet zitten. Als dat niet het geval is, wil Ronald Donkers, bestuurslid van de stichting Pacte des Cygnes, de mannen wel helpen. Deze stichting maakt zich hard voor het behoud van erfgoed in Brabant. Eerder kreeg de stichting een tijdelijk straatnaambord voor elkaar met de naam Arnol Kox Plein, naar de bekende stadsprediker in Eindhoven. "Maar dat bordje werd na een uur al weggehaald door boa's", zegt Donkers. "Gemeenten in Nederland werken erg traag."

"Hij hoort in het lijstje."

Het bestuurslid vindt Armand zeker een artiest die een eigen straat verdient. "Hij hoort in dat lijstje met Brabanders die een verschil hebben gemaakt", zegt Donkers. "Onze stichting werkt graag mee aan een actie om hem te eren." De gemeente Eindhoven heeft nog niet gereageerd op de mogelijke komst van de 'Armandstraat' of de 'Ben ik te min-laan'.