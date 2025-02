Paniek om gestolen Prinsenwagen, deelname optocht aan zijden draadje

De carnavalsvereniging van Beek en Donk zit met de handen in het haar. De Prinsenwagen is donderdagochtend gestolen. Of eigenlijk verdwenen, want de vereniging denkt dat het een ludieke grap is. De timing is volgens voorzitter Romy Brummelkamp wel erg slecht. Want als de wagen niet heel snel terugkomt, valt de optocht voor de Teugelders in het water.

De leden van de vereniging ontdekten donderdagochtend dat de wagen weg was. "Onze versiercommissie ging naar de stalling om de wagen te versieren, te keuren en om te checken of alles in orde was. Maar ze troffen de stalling aan met een open poort en ontdekten dat de wagen er niet was", vertelt Romy Brummelkamp. De Teugelders van Ganzendonck hadden al snel door dat er geen echte dieven achter zitten, maar dat het gaat om een ludieke actie. "Onze huidige prins, Luuk LI, heeft een paar jaar geleden namelijk zelf meegewerkt aan het weghalen van een wagen", legt Romy uit. "Hij zat toen al bij de vereniging en deed dat samen met een paar vrienden als 'de piraten'. We denken dat iemand anders nu ook voor spanning en sensatie wil zorgen."

Hoewel de stallingseigenaar zich in eerste instantie van de domme hield, heeft hij uiteindelijk aan de club toegegeven dat hij weet wie er achter zitten. "Hij heeft niet gezegd wie het zijn, maar wel wat ze van plan zijn", zegt Romy.

"We houden wel van wat opschudding, maar dit is hele slechte timing."

De club is niet vies van een grapje, maar deze keer komt het wel erg slecht uit. De wagen moet namelijk nog gekeurd worden. "Voor donderdag en vrijdag stonden nog werkzaamheden gepland die de veiligheid van de passagiers waarborgen. Ook de brandblussers moeten nog vervangen worden en daarna zou de keuring volgen." Dat lukt nu niet en dus lijkt er voor dit jaar een streep door de optocht te gaan voor de Teugelders. Als de wagen op het laatste moment boven water komt, mag de vereniging alsnog niet meedoen, omdat de wagen niet verzekerd is. "Conclusie: leuke actie, we houden wel van wat opschudding, maar dit is hele slechte timing."

"Anders is er echt geen tijd meer om hem in orde te maken."