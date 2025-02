Ossenaren krijgen definitief voorrang op sociale huurwoning

Inwoners van de gemeente Oss maken binnenkort meer kans op een sociale huurwoning. De gemeenteraad heeft donderdagavond definitief besloten dat woningcorporaties sociale huurwoningen eerst moeten toewijzen aan inwoners van de gemeente. Oss is de eerste gemeente in Nederland met deze regeling.

Volgens een grote meerderheid van de Osse gemeenteraad is de nieuwe regeling nodig om ervoor te zorgen dat inwoners gemakkelijker in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De gemeenteraadsleden constateren dat mensen vaak wachten op een huurwoning in hun dorp, maar geen woning krijgen omdat deze naar iemand van buiten de gemeente gaat.