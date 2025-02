Brabant gaat een zonnige carnaval tegemoet, met zelfs ‘een vleugje lente’

De regenjassen mogen aan de kapstok blijven hangen deze carnaval. De komende dagen blijft het namelijk droog en zonnig. Volgens Floris Lafeber van Weerplaza nemen we afscheid van het wisselvallige weer en hebben we een aantal mooie dagen voor de boeg. In de ochtenden kan het wel wat mistig en frisjes zijn.

De weersverwachting voor het weekend ziet er volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza 'heel aardig' uit. De zon laat vaak haar gezicht zien, 'op zondag wat meer dan zaterdag'.