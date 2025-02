Nieuwe gebouwen bij TU Eindhoven kosten honderden miljoenen

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat fors uitbreiden. In 2026 wordt begonnen met de bouw van een cleanroomgebouw. Een jaar later start naar verwachting de bouw van het labgebouw. Daar hangt een flink prijskaartje aan: de universiteit investeert in totaal ongeveer 200 miljoen euro.

Er liggen flink wat plannen op de tekentafel. Zo start volgend jaar de bouw van het cleanroomgebouw met een oppervlakte van zo'n 1200 vierkante meter. Een cleanroom is een zeer zuivere werkruimte, ontworpen om onderzoek zonder kans op besmetting uit te voeren. Chipfabrikant ASML betaalt hier flink aan mee en heeft er maar liefst 80 miljoen euro voor over.