Kies Je Kraker: dit is het beste carnavalsnummer van 2025

Het is de absolute droom voor elke carnavalsartiest: Kies Je Kraker winnen. C.V. De Kapotte Kachels ft. Rene van Rooij uit Schaijk/Oss sleepten vrijdag de dikke overwinning in de wacht. Met hun carnavaleske werk ‘Dikke Pens (clap your pens)’ deden ze mee, en heel Brabant bleek wel trek te hebben in deze swingende meezinger!

Een strijd van formaat

Het was net niet zo bloedstollend spannend als vorig jaar – toen C.V. De Weggooiers met slechts drie stemmen verschil wonnen – maar een titanenstrijd was het zeker. Grote namen als Veul Gère zaten De Kapotte Kachels lang op de hielen. Maar uiteindelijk wisten ze met een flinke buiklengte voorsprong de winst te pakken. 'Body positivity'

C.V. De Kapotte Kachels brak in 2019 door met 'Terug over de Maas'. Heel Brabant hoste op deze regelrechte hit, maar tóch eindigden ze toen op de derde plek, achter Veul Gère. Maar dit jaar is het dus wél raak.

Daar hadden ze een geheime troef voor in handen: Rene van Rooij. De man die we kennen van Pap en Pudding én WC Experience, wist precies hoe hij deze muzikale stamppot nóg vetter kon maken. “Die omgekeerde body positivity past goed bij mij”, grapte hij vorige week nog op Omroep Brabant Radio. Kijk hier naar het moment dat de winnaars bekend werden:

Recordaantal stemmen

Carnaval is emotie en dat bleek maar weer: er is nog nooit zo veel gestemd op Kies je Kraker als dit jaar. De felbegeerde trofee werd tijdens 3 Uurkes Vurraf uitgereikt door presentator Jordy Graat aan de dolblije winnaars. Veul Gère werd tweede dit jaar met hun nummer 'Deur de Achterdeur', daarna kwam C.V. De Weggooiers gevolgd door PartyFriex ft. C.V. De Friex. De Gospelpompers sloten de top vijf af. De volledige uitslag van Kies Je Kraker is hier te zien. Bovendien kun je hier ook alle nummers bekijken en beluisteren. Roeptoetgat gaat los!

Wil je ‘Dikke Pens’ keihard meeblèren? Moet lukken! Bij Omroep Brabant radio zal het nummer regelmatig voorbij komen. Je kunt ook luisteren naar de dweilradio of online via omroepbrabant.nl/carnaval.