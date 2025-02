Beschadigde sluisdeur wordt uit water gehesen om schade te beoordelen

De sluisdeur in Lith die ernstig beschadigd raakte door een aanvaring wordt volgende week woensdag 5 maart uit het water gehesen. Dat doet Rijkswaterstaat om de schade aan de sluisdeur beter te beoordelen. Het scheepvaartverkeer is daarom nog altijd gestremd.

In de middag van 18 februari ramde een binnenvaartschip de deur van de grote sluis in Lith. De deur raakte daarbij ernstig beschadigd. Als de deur volgende week op het droge wordt gehaald, kan beter beoordeeld worden wat de schade is. De schade aan de deur zit vooral onder water. Dan kan ook worden beoordeeld of de deur vervangen moet worden of dat de deur hersteld kan worden.

De stremming betekent dat grote en hoge schepen moeten omvaren via het Gelderse Weurt. Vorige week werd verwacht dat de deur deze week uit het water gehesen kon worden, maar dat is dus een week later geworden.

Verkeer gestremd

Eerder werd duidelijk dat het binnenvaartschip, na overleg met de rederij, blijft liggen op de plek van het ongeluk. Het schip kan niet via de andere kant van de sluis de kolk verlaten. De schipper raakte bij het ongeluk niet gewond en hij vervoerde geen lading.

Wanneer het grote scheepsvaartverkeer weer kan gaan varen, is nog niet bekend. De kleine sluis, de zuidkolk, is wel bevaarbaar. Dit deel van het complex in Lith is toegankelijk voor schepen tot 113,50 meter lang en 7,10 meter hoog.