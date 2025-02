Medewerker bedreigd met geweer bij gewapende overval

Een medewerker van een meubelzaak aan de Hoogt in Loon op Zand is vrijdagmiddag bedreigd met een geweer. De twee gewapende overvallers gingen er daarna vandoor.

De politie kreeg om tien over drie de eerste melding van de gewapende overval. De mannen waren gekleed in zwart-witte sportkleding en ze droegen een capuchon. Daarnaast hadden ze een sporttasje bij zich. Na de overval liepen zij de richting in van het centrum van Loon op Zand.