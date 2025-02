A50 uren dicht voor bergen gekantelde vrachtwagen

Rijkswaterstaat heeft een gekantelde vrachtwagen op de A50 bij Veghel-Noord weggehaald. De weg is urenlang dicht geweest om de vrachtwagen weg te slepen. Eerder werd een rijstrook afgesloten, omdat de vrachtwagen de lading verloor.

De lading is door Rijkswaterstaat uit de vrachtwagen gehaald. Die kon daardoor tijdens de spits de berm in gesleept worden.

Rijkswaterstaat begon de vrachtwagen om acht uur vrijdagavond helemaal weghalen. Om half elf waren die werkzaamheden nog in volle gang. De bedoeling van de wegenbeheer was om de werkzaamheden om twee uur 's nachts af te ronden.

Weggebruikers die over de A50 naar Nijmegen reden, konden omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Hoe het met de chauffeur is, is niet duidelijk.