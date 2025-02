A50 vol met zand en stenen door gekantelde vrachtwagen

De rijksweg A50 bij Veghel-Noord ligt vrijdagmiddag vol met stenen, zand en afval nadat een vrachtwagen is gekanteld en de lading verloor. De vertraging loopt op tot een uur.

Het gras naast de weg tussen Eindhoven en Oss ligt vol met stenen. Automobilisten die naar Oss moeten, kunnen via de linkerrijstrook langs het ongeluk af.

De rechterrijstrook is dicht. Verkeer dat naar Nijmegen moet, kan omrijden via Den Bosch over de A2 en A59.

Het schoonmaken van de weg en het bergen van de vrachtwagen kan nog wel even duren, laat Rijkswaterstaat weten.