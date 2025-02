Angst in Lage Zwaluwe: 'Durf mijn kind niet alleen buiten te laten'

In een deel van Lage Zwaluwe geldt sinds vrijdagmiddag een samenscholingsverbod voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Er is al maandenlang overlast van een groepje jongeren dat spullen vernielt en mensen intimideert rond basisschool De Grienden. Omdat er in de carnavalsvakantie minder toezicht is, heeft de burgemeester besloten tot een samenscholingsverbod. Omwonenden zijn blij dat er iets gedaan wordt, maar vrezen dat dit het probleem niet oplost.

Als het samenscholingsverbod vrijdagmiddag in gaat, zijn de jongeren in geen velden of wegen te bekennen. Wel zijn er kleine kinderen aan het spelen op de skatebaan en het voetbalveldje naast basisschool De Grienden. Een moeder houdt toezicht. "Ik durf mijn kind hier niet alleen te laten spelen", zegt ze. "En dat geldt voor meer ouders. Een groep jongeren van twaalf tot vijftien jaar zorgt voor veel problemen. Ze pakken de bal af en gooien die vervolgens in de sloot zodat die kleintjes niet meer kunnen voetballen. En ze vernielen een heleboel."

"Ze hebben een gat in het raam gemaakt en vuurwerk naar binnen gegooid."

De moeder, die anoniem wil blijven, wijst naar de bibliotheek die naast de school ligt. Drie ramen zijn dichtgetimmerd met houten platen. "Dat hebben die jongeren rond nieuwjaar gedaan. Ze hebben een gat in het raam gemaakt en vuurwerk naar binnen gegooid. Daardoor zijn de ramen gesprongen. Maar het had veel erger af kunnen lopen, de hele bieb had in brand kunnen vliegen."

De ramen van de bieb zijn gesprongen nadat er vuurwerk naar binnen was gegooid (foto: Omroep Brabant).

Andere buurtbewoners bevestigen de problemen. "Er zijn al een paar keer kledingcontainers en prullenbakken in brand gestoken", zegt een mevrouw die haar hondje uitlaat. "Ze hebben ook een keer een heleboel spullen op de weg gegooid en in brand gestoken. En ze intimideren en bedreigen mensen die voorbij lopen. Mijn dochter mag na het eten niet meer naar buiten, al is ze slim genoeg om weg te gaan als ze die groep tegenkomt."

"Het is triest dat er een samenscholingsverbod nodig is."

In de straten rondom de basisschool staan nu borden waarop te lezen is dat er een samenscholingsverbod geldt voor drie of meer jongeren van twaalf tot en met twintig jaar. Hoewel omwonenden blij zijn dat de gemeente iets doet, hebben ze er weinig vertrouwen in dat dit de problemen echt op zal lossen. "Het is triest dat dit nodig is", zegt een man die bij de glasbak staat. "Ik betwijfel of het helpt. Ik heb agenten eens twee van die jongeren aan zien spreken. Maar die begonnen alleen maar heel hard te lachen. Bovendien denk ik dat het moeilijk is om het samenscholingsverbod te handhaven met carnaval, als er heel veel groepjes mensen op straat zijn." Ook de ongeruste moeders hebben weinig hoop. "Ik denk niet dat die jongeren zich er veel van aan zullen trekken. Bovendien ben ik bang dat het probleem zal verplaatsen. Dan gaan ze op in andere plekken in het dorp rondhangen en voor problemen zorgen."

De borden rondom basisschool De Grienden waarop het samenscholingsverbod wordt aangekondigd (foto: Omroep Brabant).