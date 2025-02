Feestende fans op de tribunes, maar RKC Waalwijk verliest bijzonder duel

RKC Waalwijk heeft de eigen supporters geen goede start van carnaval weten te bezorgen. De ploeg van trainer Henk Fraser verloor vrijdagavond de carnavalswedstrijd tegen Fortuna Sittard met 1-2. Ondanks die nederlaag zal het de komende dagen volop feest zijn in Schoenlapperslaand.

RKC Waalwijk pakt ieder jaar uit rondom de carnavalswedstrijd. Zo werd voor het zesde jaar op rij een carnavalsshirt gelanceerd. Het met ruiten bedrukte shirt in de kleuren rood, geel en blauw van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk met carnaval heet, was erg in trek bij fans en andere voetballiefhebbers.

Lees ook Weer een carnavalstenue bij RKC, een overzicht van eerdere shirts

Overal in het Mandemakers Stadion waren vrijdagavond al vroeg in de avond verklede supporters te zien. Zoals Do en zoon Tomás ("maar mensen noemen me To") Horta uit Leidschendam die speciaal voor de carnavalswedstrijd een kaartje kochten. "Bij de kerstveiling van mijn club RKAVV besloten we op dit duel te bieden, want het leek ons leuk om een keer mee te maken. En dan uiteraard wel met een carnavalspak aan."

Do en To Horta voor het Mandemakers Stadion. (Foto: Leon Voskamp)

"We hoorden van anderen dat RKC Waalwijk een leuke club is", zegt zijn vader. "Een pilsje hoort daar met zo'n wedstrijd zeker bij. Maar eerlijk, als we naar bijvoorbeeld Telstar waren geweest, hadden we precies hetzelfde gedaan."

"We hopen dat ze zich nog weten te handhaven."

Op een tribune achter de goal geniet Senn Zijlmans uit Kaatsheuvel van de sfeer. Hij is vooral fan van middenvelder Mohamed Ihattaren, die door hem Irriteren wordt genoemd. "Een goede speler, RKC Waalwijk speelt sowieso goed de laatste weken. We hopen dat ze zich nog weten te handhaven", aldus vader Pierrot.

Pierrot en Senn Zijlmans. (Foto: Leon Voskamp)

Als een kwartier voor aanvang van de wedstrijd Prins Renaldo, Adjudant Marco en de Raad van 11 de eretribune betreden, barst het feest los. De DJ draait niet de normale nummers om het publiek op te warmen, maar Snollebollekes en andere carnavalskrakers.

Wachten op privacy instellingen...

Ook Marielle, Anita en Elke uit Waalwijk gaan los, maar dan een paar vakken verderop. "Er was voor ons geen plek meer op de tribune, dus gaan we hier maar zitten. Maar ook hier bouwen we ons feestje wel hoor", zeggen de drie vrouwen van raadsleden. Tegenvallende eerste helft

De supporters van RKC Waalwijk zagen een wat tegenvallende eerste helft. De gasten uit Limburg, met ook een flink aantal verklede supporters in het uitvak, konden na acht minuten juichen na de 0-1 van Alessio da Cruz. Onder andere Richonell Margaret en Michiel Kramer, die speelde vanwege de blessure van spits Oskar Zawada, kregen kansen op de gelijkmaker, maar kregen de bal niet achter doelman Mattijs Branderhorst.

RKC Waalwijk-verdediger Faissal Al Mazyani gaat een duel aan met Kristoffer Petterson. (Foto: Eye4Images, Marcel van Dorst)