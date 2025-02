Oeteldonk en Kielegat te vol met carnavalsvierders: 'Straten afgesloten'

Het was vrijdagavond te vol met carnavalsvierders in de binnenstad van Oeteldonk. De gemeente Den Bosch riep mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen om carnaval te vieren. Ook in Kielegat was de binnenstad voor een deel afgesloten vanwege de grote feestende menigte.

De evenementengebieden in Oeteldonk waren vanaf acht uur vrijdagavond afgesloten, omdat het veel te druk was met hossende carnavalsvierders. Wie al onderweg was, had pech. Er kon niemand meer bij. Daarom riep NS in de treinen richting Den Bosch om dat mensen niet meer welkom waren in de stad. De achterzijde van het station was gesloten. Bij de toegangspoortjes stonden medewerkers van NS feestvierders op te wachten.

Het is druk op het station in Den Bosch (foto: Floortje Steigenga).

Kielegat deels afgesloten

De Havermarkt in Breda was sinds zeven uur tijdelijk afgesloten. De Torenstraat ging rond kwart voor negen tijdelijk dicht, omdat het daar ook erg druk is. De Visserstraat werd iets voor half tien ook afgesloten vanwege de drukte. Feestvierders konden via de Lange Brugstraat naar de Grote Markt lopen. De Haven in Breda raakte net voor half elf vol. Op de Grote Markt was volgens de gemeente nog wel plek. De gemeente Breda vroeg carnavalsvierders het feestje voort te zetten op een andere plek. Zij konden in de polonaise de alternatieve routes volgen om een rustige feestplek te vinden. WhatsApp-kanaal

In Oeteldonk wordt dit jaar geëxperimenteerd met een WhatsApp-kanaal waarin updates worden gedeeld over de drukte in bepaalde straten.

Deze oproep deelt de gemeente Den Bosch in het WhatsApp-kanaal.

Tijdens de Elfde van de Elfde experimenteerde de gemeente Den Bosch al met het WhatsApp-kanaal, dat niet alleen aangeeft waar het druk is. Zo worden er ook updates gegeven over rustige plekken en waar extra toiletten zijn. Ook Breda en Tilburg communiceren via WhatsApp met feestgangers.

De straat voor het station puilt uit met carnavalsvierders (foto: Omroep Brabant).