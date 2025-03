Wie heeft de duif in de garage opgegeten? Frans doet een gok

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een ekster, een opgegeten duif en de dagpauwoog.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wie is de dader?

Ulrich Marijnissen zag op het dak van zijn auto een duif die voor eenvierde deel was opgegeten. Resten van die duif lagen tussen de muur en de auto en hij vraagt zich af wie de dader is. Dat is een lastige vraag voor Frans, omdat hij niet weet in wat voor omgeving Ulrich woont. Ook kan hij niet goed zien hoe de uitgeplukte veren eruit zien. Zijn de veren bijvoorbeeld gaaf, dus met de punt er nog aan, of zijn de veren eruit gebeten, dan zit de punt er niet meer aan. In het geval dat de veren gaaf zijn, dan zou het een roofvogel moeten zijn en als de veren eruit zijn gebeten, dan is de dader een zoogdier.

Een steenmarter (foto: Bart Vastenhouw).

Toch durft Frans een gok te wagen en vanuit de minimale beschrijving denkt hij aan een zoogdier en dus niet aan een roofvogel. Een vos is het zeker niet geweest, want die klimmen niet op auto’s. Een huiskat kan wel de dader zijn, maar die eten hun prooien vaak niet op een verhoging op. Daarom denkt Frans aan een marterachtige, maar dan zijn er nog verschillende kanshebbers. Namelijk een das, steen- en boommarter, bunzing en hermelijn. Daarvan maakt de meeste kans een steenmarter, zeker gezien de plek waarop het prooidier gegeten werd.

Een jonge ekster (foto: Pixabay).

Jonge ekster woont in een conifeer, maar die wordt gekapt, kan de jonge ekster dit overleven?

Bij Wilma van Gurp zit al vanaf februari vorig jaar een jonge ekster. Het diertje ziet er wat smoezelig uit, maar hij woont inmiddels al een jaar in een grote conifeer. Wilma heeft eerder de dierenbescherming gebeld met de vraag of ze de ekster weg konden halen, maar het antwoord was destijds dat de vogel zelf wel weg zou gaan. Dat is helaas niet gebeurd, maar nu moet die conifeer gekapt worden, dus vraagt Wilma zich af wat ze moet doen. Het advies van Frans zou zijn om nogmaals met de dierenbescherming te bellen met dit nieuwe verhaal en ook te vertellen over de versteende omgeving. Wellicht dat ze nu anders reageren. Mocht de dierenbescherming dat toch niet zien zitten, dan denkt Frans dat de vogel ergens anders probeert te overleven.

Dagpauwoog in Heerle (foto: Wil Donkers).

Dagpauwoog gespot

Wil Donkers zag op 23 februari de eerste dagpauwoog in Heerle het zonlicht tegemoet vliegen. Frans kreeg ook meldingen binnen dat er volop citroenvlinders zijn gespot. Wil schreef dat ze een jonge dagpauwoog had gezien, maar dat kan niet kloppen. De dagpauwogen en ook citroenvlinders zijn juist oude dagvlinders, die ergens overwinterd hebben. Dagpauwogen zitten vaak op droge, enigszins donkere, maar zeker koele en beschutte plekken. Dat kan zijn in een schuurtje, een oude opslagplaats, maar ook een holle boom. Citroenvlinders, meestal de eerste dagvlinders die vliegen na de winterse periode, zoeken juist dichte begroeiing op. Dat kan zijn in dichte bramenstruik, maar nog liever in klimop of hulststruiken. Als er geen dichte begroeiing in de buurt is, kruipen ze in graspollen zo dicht mogelijk bij de bodem. Wanneer de temperatuur boven de tien graden uitkomt met veel zon, komen de fladderende schilderijtjes uit hun overwinteringsplekken tevoorschijn.

Een citroenvlinder (foto: Frans Kapteijns).

Vrouwelijke bloeiwijze van een hazelaar (foto: Ruut Aussems).

Rubriek mooie foto’s

Een van de mooiste vrouwtjes in de plantenwereld is het vrouwelijk bloempje van de hazelaar. Deze staan in februari al in bloei. De foto hierboven is gemaakt door Ruut Aussems, hij noemt de hazelaars met een knipoog 'bospunkertjes'. Hieronder zie je een foto van een bloeiende mannetjes- en vrouwtjes hazelaar. De mannelijke delen hangen er maar wat bij.

Bloeiende mannetjes- en vrouwtjes van de hazelaar (foto: Frans Kapteijns).

Natuurtip: NK Maasheggenvlechten 2025

Zondag 9 maart van 11:00 uur - 16:30 uur Maasheggen

Het mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen is prachtig om te zien en biedt plaats aan een bijzondere variatie van planten- en diersoorten. De heggen zijn nog steeds functioneel: ze houden vee binnen en roofdieren buiten. Dat cultuur en natuur door de vlechtheggen al eeuwenlang op dezelfde manier en op zo’n grote schaal met elkaar verweven zijn, zie je op weinig andere plekken in Nederland. Het is alweer de negentiende editie van dit evenement waarin het cultuurlandschap van de Maasheggen centraal staat. Terwijl teams uit binnen- en buitenland er alles aan doen om met hun vlechtwerk de felbegeerde Gouden Hiep te bemachtigen, kun je rondstruinen over het terrein. Bekijk hoe de teams langzaam maar zeker de heggen omtoveren van lange zwiepen tot prachtig gevlochten heggen. Loop langs de kraampjes met streekproducten of natuureducatie, en leer meer over het gebied. Ook Brabants Landschap is aanwezig met een demonstratieteam van de Karthuizervlechtstijl én met een wedstrijdteam. Programma op zondag 9 maart

• 09.00 uur: Samenkomst van de vlechters

• 10.00 uur: Start van de wedstrijd

• 11.00 uur: Evenement open voor het publiek

• 15.00 uur: Sluiten van de wedstrijd

• 16.00 uur: Prijsuitreiking Meer informatie:

• Vertrekplek Portaal de Vilt, langs de provinciale weg tussen Oeffelt en Boxmeer.

• Parkeerplaats ter plekke (maar kom zoveel mogelijk met de fiets).

• Draag kleding die past bij het weer.

• Trek goede loopschoenen aan.