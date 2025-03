Geen geld om je huis zuinig te maken? De klimaatklussers schieten te hulp

Een dak isoleren of voorzetramen plaatsen: de klimaatklussers helpen Tilburgers om energie te besparen. Dat doen de pensionado’s vrijwillig. “Mensen met een kleine beurs moeten hun huis ook zuiniger kunnen maken.”

Klimaatklussers “Ons huis is gebouwd in 1905 en niet goed geïsoleerd”, zegt Joost. “We hebben echt last van kou. De gasrekening is hierdoor erg hoog. Isoleren is niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat.” Hij vraagt of de klimaatklussers iets willen drinken. “Als bewoners schaffen we zelf de materialen aan en de klimaatklussers helpen gratis bij het aanbrengen daarvan. Zo is het voor meer mensen betaalbaar om je huis te isoleren. Echt fantastisch.” Het isoleren van een poort kost aan materiaal ongeveer 450 euro. Volgens Frans hebben mensen dat binnen twee jaar terugverdiend.

“Je kunt het beste deze houten lat gebruiken”, klinkt het uit een van de poorten in de Gasstraat in Tilburg. Frans Bedaux (78) en twee andere klimaatklussers helpen bewoner Joost bij het isoleren van zijn huis. “In oude wijken hebben veel huizen een poort waardoor de achterplaats bereikbaar is”, legt Frans uit. “Die poort heeft meestal aan de voorkant een deur en is vaak aan de achterkant open. De wand van de poort, die grens aan de woonkamer, is vaak slechts zo’n 11 cm dik. Hierdoor wordt het in de woonkamer erg koud. Wij isoleren de muur met een meerlaagse aluminiumfolie.”

Voordat Frans met pensioen ging, was hij werkzaam bij een huurcommissie. “Ik kwam schrijnende gevallen tegen. Huizen waar bewoners last hadden van vocht, schimmel en kou. Vaak hadden mensen geen geld om de huizen te isoleren. Ik wilde deze mensen advies geven. En ik hou enorm van klussen”, zegt hij. “Ik zag het niet zitten dit alleen te doen, dus heb ik een vriend van mij gevraagd te helpen. We hadden het meteen druk toen de gasprijzen explosief stegen. Inmiddels werken zo’n tien vrijwilligers als klimaatklusser.”

Gratis advies

Bewapend met een gereedschapskist trekken Frans en zijn collega’s er regelmatig op uit. “We geven bewoners gratis advies. We isoleren gevels, daken en plaatsen voorzetramen”, zegt hij terwijl hij de boor pakt en een lat tegen de muur hangt. “Je zou het misschien niet zeggen, maar we zijn bijna allemaal 70+. We krijgen waardering voor ons werk en het is mooi dat we mensen kunnen helpen die minder te besteden hebben. Daarnaast is het klimaat voor ons belangrijk. Minder energieverbruik begint met het isoleren van je huis.”

Frans laat aan Joost zien hoe ze de folie vastmaken aan de latten. “Gelukkig is er hierdoor in de poort maar drie centimeter ruimteverlies en kunnen we nog steeds gemakkelijk met de fiets en container door de poort”, lacht Joost. Frans vult aan: “We kunnen de achterzijde ook afsluiten met een transparant lamellen gordijn tegen de tocht. Daar moeten dan wel beide buren het mee eens zijn.”

‘Klussen houdt ons in beweging’

Frans besluit: “Je huis isoleren is een goede spaarpot. We hebben een meting gedaan: bij het project achterom poortjes zijn de muren na het aanbrengen van het isolatiemateriaal en het lamellen gordijn gemiddeld 3,5 graad warmer. Hierdoor hoef je minder te stoken. We hebben het afgelopen jaar zeventig adviezen gegeven en zo’n dertig isoleerklussen gedaan. We zijn van plan om nog wel even door te gaan, klussen houdt ons lekker in beweging.”