Geluid van juichende PSV-fans gaat viral: 'Je voelt de kracht van de fans'

Juichende PSV-fans waren in de wijde omtrek te horen tijdens de winnende goal van Ryan Flamingo tijdens de Champions League wedstrijd tegen Juventus. Het Eindhovense bedrijf Sorama visualiseerde het geluid dat te horen was in het Philips Stadion tijdens dit mooie moment. De video is inmiddels ruim zeshonderdduizend keer bekeken. "Je voelt de kracht van de fans."

"De live-visualisaties zijn na elk doelpunt te zien, maar we maken ook wel eens zo'n video na afloop van een specifieke goal." Normaal gesproken delen ze deze niet met de buitenwereld, maar voor deze beelden werd een uitzondering gemaakt. "De gegevens die de camera's opnemen zijn van PSV, dus zij bepalen of we dit mogen delen of niet."

In het Philips Stadion hangen dertig geluidscamera's aan het plafond die het geluid uit het stadion opnemen. Deze speciale camera's zijn bedacht en ontwikkeld door het Eindhovense bedrijf Sorama om geluid om te kunnen zetten in beeld. "Normaal meten geluidsmetingen vaak alleen decibels, dat zegt niet zoveel, alleen hoe hard het klinkt. Het zegt niks over de intensiteit van het geluid, hoe mensen geluid ervaren", vertelt Esther Moorman, marketing- en communcatiemanager van het bedrijf.

Sinds de beelden van het juichende stadion zijn gedeeld op Instagram, staat de telefoon van Esther roodgloeiend. "Ik heb geen rustig weekend, dat kan ik je wel vertellen. Maar het is superleuk, het bevestigd onze vermoedens dat fans dit heel erg leuk vinden. Ze zijn hartstikke trots op hun club. Dit is waar we het voor doen."

De reacties die Esther krijgt zijn in ieder geval enthousiast. "Fans vinden het fantastisch. Zij maken zelf het geluid, maar doordat je het op zo'n manier visualiseert, geef je het eigenlijk weer terug aan de supporters en dat is heel mooi."

Bijzonder doelpunt

In de camera's zitten 64 microfoontjes die het geluid opnemen en één camera die beeld opneemt. "De camera's meten hoe intens het geluid is op de tribunes. Doordat we alle beelden aan elkaar plakken weten we precies waar het geluid vandaan komt en zo maken we een plattegrond van het stadion." De visualisaties worden automatisch gemaakt en live getoond in het stadion.

Dat het doelpunt van Flamingo een bijzonder geluid opleverde, wisten Esthers collega's meteen. "Ik was er zelf helaas niet bij, maar onze CEO Rick Scholte zat in het stadion en zei dat het de beste wedstrijd was die we tot nu toe gezien hebben. Deze goal was heel exceptioneel en het is een mooi fragment omdat je nadat de fans 'Eindhoven' zingen je de decibels omhoog ziet schieten."

Veiligheid

Volgens Esther heeft PSV het camera-systeem aangelegd voor de veiligheid in het stadion. "Je kunt afwijkingen herkennen in geluid, dus je kunt bijvoorbeeld horen als er ergens wat misgaat en dat kan de beveiliging helpen. Maar het wordt vooral gebruikt om supporters te betrekken."

De camera's van het Eindhovense bedrijf hangen ook in het stadion van een Amerikaanse basketballclub. Daar gaan ze nog een stapje verder. "Tijdens de rust worden er met behulp van ons systeem wedstrijdjes gehouden welk vak het hardst kan juichen. Het vak dat wint krijgt dan bijvoorbeeld gratis hamburgers. Dat doen we niet bij PSV, maar die mogelijkheid is er wel."