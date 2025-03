Dronken man raakt vriendin kwijt tijdens carnaval en belt de politie

Met carnaval is niets te gek, ook niet voor de politie. In Best kregen agenten vrijdagnacht een wel heel opmerkelijke oproep van een dronken man: hij was zijn vriendin kwijt en wilde op de weg gaan liggen, vertelde hij snikkend aan de telefoon.

Het tranentrekkende verhaal wordt door de wijkagenten van Best en Oirschot gedeeld op Instagram. 'We kregen een melding van een huilende man. Lang verhaal kort: dronken en vriendin kwijt. Wat moet je ook zonder haar?', schrijven de agenten. Een avondlange vermissing hoort net zo bij carnaval als confetti en een biertje, maar deze man was ten einde raad en schakelde dus de hulp van de politie in. De 'vermissing' was gelukkig weer snel opgelost, dankzij hulp van de politie. Hoe agenten deze hereniging hebben geregeld, wordt niet gedeeld, maar de radeloze man kon zijn geluk niet op. 'We zijn een paar knuffels rijker', schrijven de agenten.