'Dikke pens' wint Kies je Kraker, artiesten overspoeld met reacties

Een dag na de winst van Kies je Kraker glunderen C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij nog van oor tot oor. Hun nummer 'Dikke pens (clap your pens)' werd door vele tienduizenden Brabanders gekozen tot dé carnavalshit van 2025. Het overwinningsfeestje ging na 3 Uurkes Vurraf nog wel even door.

De ontknoping van de Kies Je Kraker-verkiezing was vrijdagmiddag tijdens 3 Uurkes Vurraf. Pas zaterdagmorgen zagen de winnende artiesten alle felicitaties, want daar was op vrijdag zelf nauwelijks tijd voor. "Ik heb een 'like-duim'", zegt René van Rooij bij Dweilradio op Omroep Brabant. "Ik zit iedereen te beantwoorden op WhatsApp. Op Facebook ben ik halverwege." Na het feestje bij 3 Uurkes Vurraf in Eindhoven, gingen de winnende artiesten nog even door. "De ‘Kachels’ moesten nog optreden in Oss. En ik zat toch bij ze in de bus, dus ik heb maar meteen ff meegedaan", zegt René van Rooij.

"Het was een totale verrassing", blikt Jop Roeland van de Kapotte Kachels terug. Hij werd verrast met een bijzonder ontbijt: "Vanmorgen hebben we Bossche bollen en champagne als ontbijt gekregen. Het is hier een zoete inval en de eerste pilskes zijn al gedronken."

"Het is een beetje een boodschap naar al die aanstellers op Instagram: zo kan het ook."

'Dikke pens (clap your pens)' is, met een vette knipoog, een aanklacht tegen alle influencers die op sociale media alleen maar 'perfecte' foto's delen. De winst maakt de gedachte van het nummer, dat je best trots mag zijn op een 'vette pens', compleet. "Het is een beetje een boodschap naar al die aanstellers op Instagram: zo kan het ook", zegt René van Rooij. Helemaal als een verrassing kwam de winst niet echt, bekent Jop Roeland van de Kapotte Kachels. "Het móest wel gebeuren dit jaar, als je ziet hoe goed het nummer het al deed. We zagen wel dat we bij de mensen in Brabant al een heel eind in de kop zaten." Bekijk het moment dat C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij Kies je Kraker winnen:

