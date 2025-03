Brand in pand Oosterhout, advies om ramen en deuren te sluiten

De brandweer is zaterdagmiddag rond half vijf uitgerukt voor een brand aan de Keiweg in Oosterhout. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseerde ramen en deuren en de woningventilatie uit te schakelen. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer is aanwezig met twee tankautospuiten en probeert te voorkomen dat de brand overslaat op naastgelegen gebouwen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer gaat afschalen en de laatste bluswerkzaamheden afronden.