NAC weet niet te stunten en gaat met 1-0 onderuit bij Utrecht

NAC Breda gaat dit carnavalsweekende met nul punten terug naar Brabant. De ploeg was zeker niet kansloos, maar wist niet te scoren en daardoor was een doelpunt van Oscar Fraulo in de 59e minuut voldoende: 1-0 voor FC Utrecht.

NAC staat na de nederlaag op de elfde positie. Na de winterstop presteert de ploeg van Carl Hoefkens slecht: in zeven duels wist het maar één keer te winnen. NAC kwam niet goed uit de startblokken en leed vooral veel slordig balverlies. FC Utrecht speelde ook niet goed. Ook dat team is niet in vorm. De winst op NAC is pas de tweede na de winterpauze. Toch wist het NAC aardig onder druk te zetten.