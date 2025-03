Kampioenschap nog verder weg voor PSV na wanprestatie tegen Go Ahead Eagles

Aan de slechte reeks van PSV in de competitie is nog altijd geen einde gekomen. Na drie gelijke spelen op rij verloren de Eindhovenaren zaterdagavond met 3-2 van Go Ahead Eagles. Uit de laatste zeven competitiewedstrijden pakte PSV maar zeven punten en daarmee lijkt een tweede titel op rij heel ver weg.

Go Ahead Eagles was woensdagavond nog te sterk in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. PSV kreeg drie dagen later kans op sportieve revanche. De gasten wisten wel dat ze uit een ander vaatje moesten tappen en begonnen scherp aan de wedstrijd. De ploeg van trainer Peter Bosz zette direct volop druk en loerde op een vroege openingstreffer. Vooral middenvelder Ismael Saibari maakte indruk met zijn rushes en acties. Slecht verdedigen

De Eindhovense goal viel niet en na 23 minuten lag de bal er aan de andere kant in. De PSV-defensie zag er eerst niet goed uit toen aanvaller Victor Edvardsen doorbrak aan de rechterkant en vervolgens kwam Olivier Boscagli te laat naast Aske Adelgaard die de bal binnengleed. "Wij gaan Europa in", zong de aanhang van de thuisploeg als plaagstootje richting de gasten.

Knappe kopbal

Weer een tegendoelpunt dus. De laatste keer dat PSV in de competitie de nul hield was op 22 december 2024 tegen Feyenoord: 3-0. Het publiek in De Adelaarshorst ging na de 1-0 nog luidruchtiger achter het elftal staan. Ondanks de soms vijandige sfeer kwam PSV na een half uur spelen op gelijke hoogte. Boscagli nam een afgeslagen corner knap aan en bereikte met zijn voorzet het hoofd van Luuk de Jong: 1-1.

Noa Lang viert de 1-2 voor het vak van de fanatieke supporters van Go Ahead Eagles. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

De 1-2 volgde al vier minuten later. Noa Lang, die meerdere keren werd uitgefloten door het publiek, kapte vanaf de linkerkant naar binnen, haalde uit en via het lichaam van een tegenstander viel de bal in de bovenhoek: 1-2. Lang vierde de goal door provocerend te juichen voor het vak met de fanatieke supporters van Go Ahead Eagles. Dat zorgde voor nog meer verwensingen richting de vleugelaanvaller.

Dat het kan spoken in De Adelaarshorst was al bekend. Zeker toen Go Ahead Eagles in de tweede helft richting de eigen aanhang voetbalde. PSV had het moeilijk en mocht twee keer van geluk spreken dat de VAR de ploeg redde. Eerst wees scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip na een overtreding van Luuk de Jong, maar op advies van de videoscheidsrechter werd de strafschop gewijzigd in een vrije trap. Kort daarna kwamen de Deventenaren op 2-2, maar opnieuw corrigeerde de VAR de arbitrage. Oscar Pettersson bleek buitenspel te staan. Verdiende voorsprong

De druk op het doel van Walter Benitez werd zo hoog, dat de 2-2 van Victor Edvarsen een kwartier voor tijd zeker niet onverdiend was. Dit keer bleek de goal wel geldig en kwam er nog een hete slotfase aan.

