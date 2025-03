Ook Kruikenstad (Tilburg) raakt vol: 'Geef elkaar de ruimte'

De gemeente Tilburg vraagt carnavalsvierders aan het begin van zaterdagavond om niet meer naar de binnenstad van Kruikenstad te komen. Het raakt er vol. "Was je van plan carnaval te vieren in Kruikenstad, kom dan een andere dag", laat de gemeente weten.

Tilburg is niet de enige stad waar de gemeente oproept om niet te komen. Den Bosch riep feestvierders zelfs al aan het begin van de zaterdagmiddag op om carnaval niet in de binnenstad te vieren, omdat er 'extreme drukte' werd verwacht. Later volgde ook Breda.

Whatsapp

Vrijdagavond werden delen van de binnenstad ook al afgesloten, omdat het er te druk was. In Breda, Tilburg en Den Bosch communiceren gemeenten via WhatsApp-kanalen met feestvierders. Ze kunnen een melding krijgen als het op een bepaalde plek in de stad te druk is.