Kriskras en puzzelend door Oeteldonk in volledige versierde carnavalsauto's

Meer dan honderd Oeteldonkers streden carnavalszaterdag in versierde auto's om de winst van de HotsKnotsRit. Voor de 69ste keer werd de wedstrijd georganiseerd. Oeteldonk hoefde zich geen zorgen maken over Max Verstappens op de weg, alles gebeurt op een kalm tempo. Deelnemers dosten hun auto's uit naar het thema 'op volle toeren' en moesten op basis van lastige puzzels de juiste route afleggen door Oeteldonk.

Barend Hanegraaf had op het dak van zijn auto een heus propellervliegtuigje gemonteerd. "Het is nooit af en het valt onderweg waarschijnlijk uit elkaar", vertelt hij. "De propeller draaide net zo hard dat ik hem maar even heb vastgezet." Het is zijn vijfde HotsKnotsRit, maar zijn teamgenoten doen voor de twintigste keer mee. "Het is een leuke start van carnaval. We verwachten dat we verliezen, want de puzzels zijn echt heel moeilijk."

"Als het ondeugdelijk in elkaar zit krijgen ze maar één punt."

Dat klopt, volgens een jurylid dat de wagens inspecteert en beoordeelt. "Ik heb jaren zelf meegedaan. Er zitten zoveel instinkers in de route. Dan denk je dat je naar hots (rechts) moet, maar dan is het eigenlijk knots (links). Dan denk je de juiste afslag te nemen, terwijl je eigenlijk die van dertig meter verder moet hebben."

Een bonte stoet tijdens de HotsKnotsRit in en door Oeteldonk (foto: Megan Hanegraaf).

Deelnemers krijgen punten op basis van het motto, leuke versieringen en techniek. Op dat laatste controleert hij. "Als de versieringen ondeugdelijk in elkaar zitten, krijgen ze maar één punt", legt het jurylid uit.

"We zien vele kinderen van originele deelnemers."

De winnaar van de rit krijgt de bokaal mee, een versierde emmer, om een jaar lang te bewaren. Het organiseren van de rit is een hele klus, vertelt voorzitter Rob van Boxtel. "We werken dit jaar met 39 vrijwilligers. Die moeten onder meer de wagens beoordelen en ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk op de juiste route uitkomt." Volgens Rob is de rit voor veel deelnemers een familietraditie. "De eerste HotsKnotsRit werd in 1954 gereden. Het is overgegaan van vader op zoon en van moeder op dochter. We zien veel (klein)kinderen van de originele deelnemers."

"Het is ongeveer drie tot vier weke werk."

Henk van Pelt doet voor de 35ste keer mee. "We vinden het leuk om in aanloop naar carnaval de auto te versieren. Het is ongeveer drie tot vier weken werk. En de hele familie doet mee", zegt hij. Hun auto is versierd als eerbetoon aan de rit. "We hebben bewegende auto's en boekjes van vorige edities gebruikt." Een groep vrouwen staat met bier in de hand bij hun met tandwielen versierde auto. "We hebben een Bob hoor", zegt een van hen. Een ander zegt dat ze als navigator juist beter kan werken als ze een biertje op heeft. "Maar we doen rustig aan, we houden het bij eentje om los te komen."

De auto van Henk van Pelt met zijn eerbetoon aan de HotsKnotsRit (beeld: Megan Hanegraaf).