Man zwaargewond na val uit raam, een verdachte aangehouden

Bij een val uit een raam op de Heuvel in Sint-Oedenrode is een man zaterdagavond zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is onder begeleiding van een traumateam naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De man, zou na de val onder het bloed zitten. Hij was buiten bewustzijn toen de politie hem aantrof.