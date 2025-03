Crisis bij PSV, maar Bosz heeft vertrouwen in ommekeer

Voor PSV lijkt na de 3-2 nederlaag bij Go Ahead Eagles prolongatie van de landstitel een lastig verhaal te worden. Trainer Peter Bosz heeft wel het geloof dat de slechte reeks doorbroken kan worden. "Dit resultaat is een enorme teleurstelling, maar de eerste 75 minuten zag ik een ploeg zoals ik graag wil."

Bosz vond zijn team de eerste helft erg goed spelen. "Na de bekeruitschakeling woensdag tegen Go Ahead Eagles wilde ik een reactie van mijn ploeg zien. Ik zag een goed voetballende ploeg die met agressie en durf speelde. Juist in een sterke fase dat we de controle hadden, kwamen we uit het niets op een 1-0 achterstand. Dat we dat in de eerste helft nog omdraaien, is knap."

In de tweede helft koos PSV volgens de trainer te snel voor de lange bal. "Maar er was nog steeds niks aan de hand, totdat we volledig onnodig de wedstrijd uit handen gaven. Het laatste kwartier hebben we gewoon heel slecht verdedigd. Ik heb de doelpunten teruggezien, dat mag niet gebeuren."

De komende wedstrijden zal de aandacht van Bosz voornamelijk naar het defensieve gedeelte gaan. Want niet alleen zaterdagavond in Deventer, maar ook de wedstrijden hiervoor kreeg PSV teveel doelpunten tegen. "We gaan het binnen de groep bespreken hoe we het beter moeten organiseren. Het is te makkelijk om te zeggen dat we meer mensen achterin moeten zetten. Ik twijfel niet aan de jongens, want ze hebben dit seizoen laten zien dat ze goed kunnen verdedigen."

Als Ajax zondag wint van Almere City FC, dan is het gat met de koploper uit Amsterdam acht punten. Bovendien is de voorsprong op nummer drie FC Utrecht nog maar zes punten. "Puntverlies konden we ons niet veroorloven. In de fase waar we nu inzitten, vliegen ze er bij ons te makkelijk in. Dit moeten we verwerken met het oog op dinsdag tegen Arsenal. Dat kunnen we, want de eerste 75 minuten zijn we daar vanavond ook in geslaagd."

Ismael Saibari was een lichtpuntje in de ploeg van Bosz. De Marokkaans international vindt dat de nederlaag niet komt door gemakzucht. "Soms heb je als ploeg een dal, dan is het zaak om hard te blijven werken. We speelden vandaag goed en waren lange tijd dominant, maar we krijgen te makkelijk de goals tegen. Dat komt niet alleen door de defensie, alle spelers moeten in de spiegel kijken. Deze nederlaag doet pijn, maar we moeten door."

De titel is volgens de middenvelder nog niet uit zicht. "De rest van de wedstrijden gaan we proberen om alles te winnen. Ik geloof er nog in, anders kunnen we beter niet gaan voetballen. Ajax moet ook nog naar Eindhoven komen."