Gewonde bij brand chalet, bewoner wordt wakker van geroep en gebonk buren

Bij een brand in een chalet op camping Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk is zaterdagnacht de bewoner gewond geraakt.

Een omwonende werd wakker van een brandlucht en zag dat het chalet van de overbuurman in brand stond. Door luid te roepen en gebonk op de ramen werd de bewoner wakker en kon hij op tijd het chalet verlaten.

Hij liep wel brandwonden op en had het benauwd vanwege de rook. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Foto: Roland Heitink/persbureau Heitink