Politiehond zet tanden in dief die zich in de bosjes verstopt

Een politiehond heeft zaterdagnacht zijn tanden gezet in een man in Roosendaal. Iemand zag de man met een vermoedelijk gestolen fatbike lopen langs de Heerma van Vossstraat en belde de politie.

De hondengeleider, met diensthond Rudy, kwam als eerste aan bij de Heerma van Vossstraat. In de bosjes vond de hondengeleider de fatbike met daarop verschillende spullen. Vermoedelijk waren deze, net zoals de fatbike, gestolen.

Diensthond Rudy vond vervolgens de verdachte, die zich had verstopt in de bosjes. Ondanks waarschuwingen kwam de verdachte niet zelf uit de bosjes. Hierop zette Rudy zijn tanden in de verdachte en trok deze uit de bosjes.

Daarna is de verdachte in samenwerking met agenten van de politie Roosendaal aangehouden. Het gaat om een 28 jarige Poolse man.