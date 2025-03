Zwaargewonde Prins viert carnaval, maar daar moest hij wel wat voor doen

Iets meer dan vijf weken geleden lag Prins Ronny d’n Urste (52) van Teutengat (Bergeijik) nog zwaargewond in een ziekenhuis in Tilburg. Maar Ronny herstelde op wonderbaarlijke wijze en kon zondag op een carnavalsontbijt worden verrast door 't Brabants Buske.

De prins botste in januari met zijn bestelbus op de N397 tussen Eersel en Bergeijk tegen een boom. De bus lag vol met zware spullen, die door de klap tegen zijn stoel aan werden gedrukt. De brandweer moest hem bevrijden. Prins Ronny had tien gebroken ribben, een gebroken pols, een gebroken wijsvinger, verschillende hechtingen in zijn hoofd en lag vijf dagen in het ziekenhuis. Gelukkig herstelde Ronny wonderbaarlijk snel.

“Het gaat goed”, zegt een schorre prins, die in het echte leven Ronny Schijvens heet. Hij heeft duidelijk flink meegezongen met alle krakers. “Ik mag niet mopperen. Ik ben blij dat ik hier sta. Het is ongelofelijk eigenlijk.” Vijf weken zag de wereld er nog heel anders uit, toen hij zwaargewond raakte bij een ongeluk.

“Het gaat goed. Ik heb bijna geen pijn meer. Ja, aan mijn pols nog een beetje. Het is heel fijn dat ik er kan zijn. Dat had ik echt niet verwacht.”

Hij heeft er wel wat voor gedaan om er met carnaval weer bij te zijn. “Ik heb mijn ribben laten laseren, daardoor herstellen mijn botten sneller.” Ronny brak tien van de 24 ribben. “Ik heb in mijn pols nu een plaat en ik had ook wat hechtingen in mijn hoofd.”

Zijn vrouw, Prinses Linda, moet hem soms wel een beetje in toom houden, want Ronny wil helemaal los. "En er zijn nog wel een paar dagen."

Hoe blij Ronny ook is dat hij alsnog carnaval kan vieren, hij weet dat ook te relativeren. “Het was nogal een klap en je wordt wel even met je neus op de feiten gedrukt. Je gezondheid staat toch voorop.”