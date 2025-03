Kruikenstad heeft ‘safe space’ voor mensen die zich onveilig voelen

In Kruikenstad (Tilburg) is dit jaar voor het eerst een ‘safe space’, een ruimte waar mensen heen kunnen gaan als ze zich op enig moment onveilig voelen als het even te veel wordt. “Die kan hier dan even heen gaan en even alleen zijn, of steun krijgen van een EHBO-er of maatschappelijk werker”, zegt initiatiefnemer Laura van Alphen.

De ruimte staat naast de EHBO-tent in het centrum. “Er is al gebruik gemaakt van de ruimte. We hebben gehoord van een paar mensen die zich even niet lekker voelden, of op een vervelende manie benaderd werden”, vertelt Van Alphen.