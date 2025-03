Zorgen voor Willem II steeds groter na kansloos verlies van Sparta: 4-0

Willem II heeft in Rotterdam alle hoeken van het veld gezien. Sparta Rotterdam won zondag in een degradatieduel op Het Kasteel met 4-0. De Tilburgers waren kansloos en kunnen zich opmaken voor een spannend gevecht om lijfsbehoud.

Willem II drong aan het begin van de wedstrijd aan, maar keek al snel tegen een achterstand aan toen Sparta-keeper Nick Olij in de 20e minuut aan de basis stond van de 1-0. Met een lange trap bereikte hij de Noorse spits Tobias Lauritsen, die de bal controleerde, twee man te slim af was en vervolgens met een knap schot afrondde.

Alle hens aan dek

De ploeg van Peter Maes wist daar vrij weinig tegen in te brengen. In de tweede helft kwam Willem II er helemaal niet meer aan te pas. In de 63e minuut maakte de van FC Twente gehuurde Mitchell van Bergen 2-0. De geboren Ossenaar maakte voor het eerst sinds april 2021 een doelpunt in de Eredivisie.

Clubtopscorer Lauritsen maakte vijf minuten later zijn tweede treffer van de middag. De IJslander Kristian Hlynsson - gehuurd van Ajax - deed er in de blessuretijd nog een schepje bovenop: met een droog schot maakte hij de 4-0.

Door de winst van Sparta, staat het nog altijd op een 16e plek in de eredivisie, maar de afstand is nog maar een punt tot Willem II op plek 15. Voor Willem II betekent het de komende weken alle hens aan dek om uit de degradatiezorgen te komen. Aankomend weekend komt FC Utrecht op bezoek en een week later moet Willem II uit naar Go Ahaed Eagles. In Eindhoven weten ze al te goed dat de ploeg uit Deventer een lastige ploeg is: het verloor in een week twee keer.