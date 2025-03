Eerste carnavalswagen die ontworpen is door AI ‘Maar blijft hard werken’

In Boemeldonck (Prinsenbeek) reed voor het eerst een wagen mee die ontworpen is door AI, kunstmatige intelligentie. De wagen staat volledig in het thema van de toekomst en kunstmatige intelligentie. “De wagen stelt een AI-computer voor over hoe carnaval eruit kan zien in 2100”, vertelt Albert Meeuwissen van carnavalsvereniging De Black Eagles.

Op de wagen zit iemand die op een rode knop drukt. “Dan komt er iets uit de kop van de wagen en dan zie je iets, wat de toekomst van carnaval is. Dat kan een prins of prinses zijn, of een Raad van Elf. Het kan van alles zijn”, vertelt Meeuwissen.

Bloed, zweet en tranen

Meeuwissen zegt dat ze een beetje vastliepen bij het bedenken van een onderwerp voor de carnavalswagen. “Toen zeiden we: we gooien wat in AI. Daar kwam van alles uit. Het is wel makkelijk zo met AI, maar je moet ook de show en andere dingen bedenken.” Op de vraag of ze zich het niet makkelijk hebben gemaakt door alles door AI te laten doen, zegt Meeuwissen: “Het is nooit makkelijk om een carnavalswagen te maken. Maar het helpt wel. Ik denk wel dat het niveau van alle wagens bij alle optochten wel omhoog kan gaan, door AI te gebruiken. AI is niet de heilige graal, maar het is wel handig. Het bouwen van de wagen hebben we allemaal zelf gedaan, daar zitten bloed, zweet en tranen in”, vertelt Meeuwissen.

De eerste carnavalswagen die is ontworpen door AI (Foto: Omroep Brabant)

Albert Meeuwissen van CV Black Angels is apetrots op zijn AI praalwagen in de optocht van Prinsenbeek (foto: Omroep Brabant)