René van de Kerkhof: 'Bosz is volgend seizoen geen trainer meer van PSV'

Het is maar goed dat het carnaval is, dan is er in Eindhoven tenminste nog iets te vieren. Want van PSV komt het de laatste tijd niet. Clubcoryfee René van de Kerkhof vreest dat het onder trainer Peter Bosz ook niet meer goed gaat komen. "Ik denk niet dat hij volgend jaar nog trainer van PSV is", zegt hij. Of hij zelf gaat of wordt ontslagen dat zal volgens René van de komende drie wedstrijden afhangen.

Ook broer Willy spreekt van cruciale weken voor de succestrainer van verleden jaar. "Als de tweede plaats in gevaar komt, dan kun je wel eens gelijk hebben", zegt hij tegen zijn broer. PSV is geen eenheid, constateren de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het zijn elf individuen en geen team", zegt Willy. "Ik hoop niet dat ik gelijk heb, maar het lijkt erop alsof er jongens zijn die vooral bezig zijn met transfers. En dat het ze niet kan schelen of PSV eerste of tweede wordt."

Willy verwacht dat er zeven of acht spelers uit de PSV-kern gaan verdwijnen en hij gaat er vooralsnog vanuit dat Peter Bosz trainer blijft. "Maar die heeft bij veel clubs maar anderhalf of twee jaar gezeten", weet René. "Misschien is dat wel typisch Peter Bosz."

"Malacia moet gewoon terug naar Manchester United, weg ermee."

Tot hun grote ergernis zien Willy en René het steeds opnieuw vreselijk misgaan in de achterhoede. "Tegen Go Ahead zaterdag waren alle drie de tegengoals weer grote fouten in de verdediging", moppert René. Zo'n Malacia is echt een miskoop. Die wil ik niet meer zien! Die moet gewoon terug naar Manchester United, weg ermee. Dat kun je technisch directeur Earnest Stewart ook wel kwalijk nemen, die had hem toch beter moeten bekijken." Tegenover de lekke defensie van PSV staat de solide organisatie van Ajax. "In Almere was het eigenlijk een schandalige vertoning weer, maar dan winnen ze wel weer door zo'n zwabbergoal tussen vijf benen door", zegt Willy. "Maar de Amsterdammers geven weinig weg en dus staan ze wel bovenaan met acht punten voorsprong. Eigenlijk is dat triest, maar het is niet anders. Wij scoren ook elke wedstrijd wel, maar we krijgen er dan wel weer zoveel tegen."

"Tegen Arsenal kunnen ze zomaar weer winnen."

Dinsdagavond mag PSV weer aan de bak als Arsenal naar Eindhoven komt. "Dan kunnen ze zomaar weer winnen", meent Willy. "Kampioen worden we niet, maar we kunnen wel bij wijze van spreken de Champions Leaugue winnen. Hoewel we als we deze ronde doorkomen waarschijnlijk tegen Real Madrid moeten, dus laten we maar realistisch blijven." Willy en René vinden het veelzeggend dat sommige jongens zich wél kunnen opladen voor dit soort wedstrijden, maar niet voor potjes tegen Go Ahead. "Dan denken ze blijkbaar dat ze dat zo wel even doen", zegt René. "Maar niet dus."