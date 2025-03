Het weekend was een opwarmertje, deze week krijgen we echt lenteweer

Schrik niet als je de komende dagen een felle gele lichtbol op ziet duiken in de lucht: de zon lijkt definitief te zijn teruggekeerd in onze provincie. Dit weekend was enkel een opwarmertje, deze week krijgen we pas echt lenteweer.

Een schepje er bovenop

Ook overdag breekt het echt goede weer pas vanaf donderdag door. De Koning: “De temperatuur is dinsdag ongeveer 12 graden in de provincie. Woensdag wordt het met 15 graden al iets warmer. En daarna komt het échte lenteweer: van donderdag tot en met zaterdag kan het iedere dag wel 18 graden worden in Brabant."

Daarbij is deze week volgens hem ook heel veel kans op zon. "Over het algemeen ziet het er dus goed uit”, zegt de weerman. Wel heeft hij nog een kanttekening, want woensdag waait het best hard. "Dan kan het gebeuren dat de gevoelstemperatuur laag ligt, terwijl het buiten 15 graden is." Maar goed, daarna verdwijnt die wind weer, dus daar hoeven we ons wat hem betreft niet lang zorgen om te maken.