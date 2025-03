Warm welkom voor fans Arsenal met feesttent en speciale Lampegat-badge

De Champions League-wedstrijd PSV-Arsenal wordt gespeeld op carnavalsdinsdag, als Eindhoven Lampegat heet. De Federatie Eindhovens Carnaval doet er alles aan om de Arsenalfans welkom te heten en onder te dompelen in de carnavalscultuur van Lampegat.

De 1600 enthousiaste supporters van Arsenal die dinsdag naar de stad komen, worden uitgenodigd in de feesttent op de Markt. Daar kunnen ze de carnavalssfeer proeven en feesten met lokale carnavalsvierders. Dit idee is ontstaan na overleg tussen de carnavalsfederatie, de voetbalclub en de gemeente.

Extra politie

Deze ontmoeting tussen Arsenal-supporters en de inwoners van Lampegat is niet nieuw. In 2007 vond een vergelijkbare samenkomst plaats rond de wedstrijd PSV-Arsenal, waarbij carnaval en voetbal hand in hand gingen.

De komst van extra feestvierders zorgde eerder wel voor zorgen bij de betrokken partijen. Als het aan PSV en de gemeente Eindhoven had gelegen, was die ontmoeting een dag later gespeeld, na de carnaval dus. Daar werd niet in meegegaan.

De politie liet vorige week doorschemeren dat zij overwogen om versterking elders te halen. “Het is duidelijk dat dit een grote opgave gaat zijn, wat betekent dat we nog scherpere keuzes moeten maken”, reageerde toen een woordvoerder.