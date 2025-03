Van der Poel koerst morgen al op de weg: 'Als het kriebelt, moet je gewoon'

Wielrenner Mathieu van der Poel begint dinsdag onverwacht al aan zijn wegseizoen. De 30-jarige voormalig wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck start in de Belgische eendagskoers de Samyn Classic. Dat maakte zijn ploeg een dag voor de wedstrijd op Instagram bekend.

"Als het te erg kriebelt, moet je gewoon koersen", legt Van der Poel nu uit op Instagram.

Van der Poel reed de Samyn Classic een keer eerder, in 2021. Hij werd toen 37e. Er liggen 29 kasseistroken in het parcours tussen Quaregnon en Dour in België. Regelmatig is de koers een prooi voor sprinters.